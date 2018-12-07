Приток иностранных инвестиций в экономику Киргизии сократился до $344,9 млн

Бишкек, , 15:36 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2018 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 31,5% и составил $344,9 млн (более 23 млрд рублей). Об этом говорится в отчете национального статистического комитета.

Около 84% иностранных инвестиций вложены в предприятия по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств, в геологоразведку, в сферу финансового посредничества и страхования, а также в сферу информации и связи.

При этом объем вложений в сферу информации и связи вырос в 2,9 раза, а в предприятия по добыче полезных ископаемых — в 1,5 раза. Вместе с тем, инвестиции в предприятия обрабатывающих производств сократились в 3,6 раза, в геологоразведку — на 35,1%, а в сферу финансового посредничества и страхования — на 1,8%.

Из стран СНГ поток инвестиций увеличился в 1,4 раза. При этом вложения из России выросли в 3,2 раза. В то же время инвестиции из Казахстана снизились на 35,6% и из Узбекистана — на 12,6%.

Объем поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем — сентябрем 2017 года сократился в 1,6 раза. Причиной тому послужило снижение объема их поступлений из Канады — в 25,2 раза, из Китая — в 1,8 раза, а также из Великобритании — на 6%.

Больше всего инвестиций иностранцы вложили в предприятия столицы Киргизии — около 51% от общего объема, Джалал-Абадской области — около 29% и Чуйской области — более 17%.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в Киргизии объем инвестиций в основной капитал составил 144,7 млрд сомов (около 137,8 млрд рублей по текущему курсу), что на 6,2% больше показателя 2016 года.

Отметим, что самым крупным зарубежным инвестором киргизстанские власти называют Китай — на его долю приходилось до 37% от общего объема иностранных инвестиций в экономику Киргизии.