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Министр торговли Украины: между Украиной и Литвой растет товарооборот

Экономика

В 2017 году товарооборот также вырос

Киев, 7 декабря 2018, 15:42 — REGNUM  В 2018 году товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 20%, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает 7 декабря УНИАН.

По его словам, в 2017 году товарооборот между странами также вырос на 40% и составил $1,054 млрд.

Напомним, за первые три квартала 2018 года внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $3,45 млрд. Это в три раза выше аналогичного показателя за тот же период 2017 года.

В целом в 2017 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $2,625 млрд. В 2016 году баланс был сведен с профицитом $541,6 млн.

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