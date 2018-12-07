Министр торговли Украины: между Украиной и Литвой растет товарооборот

Киев, , 15:42 — REGNUM В 2018 году товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 20%, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает 7 декабря УНИАН.

По его словам, в 2017 году товарооборот между странами также вырос на 40% и составил $1,054 млрд.

Напомним, за первые три квартала 2018 года внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $3,45 млрд. Это в три раза выше аналогичного показателя за тот же период 2017 года.

В целом в 2017 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $2,625 млрд. В 2016 году баланс был сведен с профицитом $541,6 млн.