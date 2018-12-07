Собянин назвал Медведеву «очень неплохие результаты»

Москва, , 15:34 — REGNUM В Москве до 147% возросла прибыль прибыльных предприятий, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма общения опубликована на сайте правительства России.

Собянин доложил главе правительства об итогах 2018 года в столице.

«В этом году прибыль прибыльных предприятий выросла до 147% по сравнению с предыдущим годом. Это тоже говорит об устойчивости экономики», — сообщил он.

Также, по словам Собянина, Москва нарастила экспорт товаров и услуг, в том числе продукции IT-предприятий. Другая примета роста экономики — увеличившееся энергопотребление.

Мэр Москвы отметил и выросший на 13% показатель промышленного производства.

«Москва демонстрирует очень неплохие результаты и есть ощущение задела на будущее», — добавил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал Дмитрию Медведеву о преодолении кризисных явлений в столице.

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