Министр энергетики Украины признал долг по зарплатам шахтерам в $7 млн

Киев, , 15:33 — REGNUM

Правительство Украины не погасило перед шахтерами госшахт задолженность по зарплатам на 1 млнд грн (35,8 млн долл.). Об этом 7 декабря заявил депутат от депутатской группы «Воля народа» Сергей Шахов, обращаясь к премьер-министр Украины Владимиру Гройсману во время «Часа вопросов к правительству».

«1 млрд задолженности по зарплатам перед шахтерами не было выплачено. Перед Днем шахтера не заплатили зарплату, идут новогодние праздники, зарплаты также не оплачены. Кто за это понесет ответственность и когда будет отстранен от должности министр энергетики и угольной отрасли Насалик (Игорь Насалик — ред.)?» — спросил Шахов.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Насалик заверил, что на сегодняшний день задолженность правительства по зарплате перед горняками составляет 196 млн грн (7 млн долл).

«За 11 месяцев этого года угледобывающая отрасль Украины не снизила, а увеличила добычу угля практически на 5%. Что касается оплаты зарплаты шахтерам. Правительство в полной мере выполнило свои обязательства по оплате разницы в цене по государственным предприятиям. На сегодняшний день задолженность по зарплате составляет 196 млн грн. Подготовлена платежка, начиная со вторника, на последнюю проплату — 320 млн грн», — рассказал Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным госкомстата Украины, в январе-сентябре 2018 года в стране добыли на 5% меньше угля, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за 9 месяцев 2018 года было добыто 24,849 миллиона тонн угля. Государственные угледобывающие предприятия за 9 месяцев текущего года добыли 3,15 миллиона тонн угля, а это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В 2017 году угледобывающие предприятия Украины уменьшили добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 34 млн 916,2 тыс. тонн. По данным министерства энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля упала на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн) — до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического — на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн.