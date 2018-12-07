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Госдума ограничит перечень регионов с особыми ценами на электричество

Экономика

Таких регионов будет девять

Госдума ограничит перечень регионов с особыми ценами на электричество
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Москва, 7 декабря 2018, 15:16 — REGNUM  Законопроект, определяющий перечень регионов, где будут действовать регулируемые цены на электроэнергию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Для Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Северной Осетии, Тувы, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми, следует из текста документа.

Законопроект устанавливает ограничения для включения новых территорий в перечень регионов, которые правительством могут быть отнесены к отдельным частям ценовых зон с особенностями функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии.

Отметим, что перечень сформирован из числа территорий субъектов Российской Федерации, для которых правительством Российской Федерации уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии.

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Электроэнергетика
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