Госдума ограничит перечень регионов с особыми ценами на электричество

Москва, , 15:16 — REGNUM Законопроект, определяющий перечень регионов, где будут действовать регулируемые цены на электроэнергию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Для Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Северной Осетии, Тувы, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми, следует из текста документа.

Законопроект устанавливает ограничения для включения новых территорий в перечень регионов, которые правительством могут быть отнесены к отдельным частям ценовых зон с особенностями функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии.

Отметим, что перечень сформирован из числа территорий субъектов Российской Федерации, для которых правительством Российской Федерации уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии.