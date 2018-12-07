Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве

Москва, , 15:09 — REGNUM Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства России.

По словам столичного мэра, в предыдущие годы позитивная динамика не была стабильной, а «сегодня мы видим устойчивый рост».

«Мы можем с полной уверенностью сказать, что Москва преодолела кризисные явления 2014 года, когда вибрация была достаточно серьёзная, причём практически по всем показателям: инвестиции в основной капитал, рост объёма ввода недвижимости, рост заработной платы, причём в реальном выражении, — около 8%, это самый большой рост за последние годы», — сказал мэр.

По его словам, в столице растут показатели экспорта продукции, которую производят обрабатывающие отрасли промышленности.

Другая примета кризиса — наполняемость офисов, когда «деловая активность скукоживается». Сейчас Москва вышла на уровень докризисных показателей. В дальнейшем градоначальник ожидает роста спроса на коммерческую недвижимость.

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