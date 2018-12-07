Гройсман заявил о подготовке объектов большой приватизации на Украине

Киев, , 15:08 — REGNUM На Украине идет прозрачная и конкурентная приватизация государственного имущества. В 2018 году от проведения малой приватизации в госбюджет поступило 456 млн грн. (16,3 млн долл). Об этом 7 декабря заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время «Часа вопросов к правительству».

«От малой приватизации не 100 млн, а 456 млн… Цифру, которую мы видим — 456 млн, это цифра публичных, открытых, конкурентных аукционов. Такого в Украине никогда не было. Мы только в июле этого года запустили эту систему в соответствии с новым законодательством», — рассказал Гройсман.

По его словам, новое законодательство о приватизации сделало невозможным существование «закрытых клубов по скупке государственных активов».

«Что касается большой приватизации, в чем была проблема предыдущих правительств? В том, что в законодательстве о приватизации было семь разных законов. Эти законы были закрытыми и формировали закрытые клубы по скупке государственных активов… Закон о большой приватизации вступил в силу только в марте этого года», — добавил Гройсман.

Он сообщил, что на Украине идет подготовка к проведению качественной приватизации крупных гособъектов.

«Но если вы посмотрите на процесс приватизации, то поймете, что новый закон предусматривает, что мы привлекаем к большой приватизации самых известных консультантов с хорошей репутацией. Сегодня по всем этим объектам начались процедуры, есть советники. Чтобы подготовить объект к приватизации нужно до одного года — провести аудиты, оценки, Road Show, чтобы привлечь качественные инвестиции в государственные компании. На это нужно время. Это не делается за одну минуту, а делается профессионально», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года и. о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров заявил, что продажа государственного имущества в рамках большой приватизации переносится на 2019 год. По его словам, до конца 2018 года возможна приватизация только компании «Центрэнерго».

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации «Центрэнерго». Правительство приняло решение выставить на продажу 78,3% госпакета акций компании со стартовой ценой в 5,984 млрд гривен (214 млн долл). Советником при подготовке компании к продаже была назначена компания Ernst & Young.

В рамках большой приватизации Фонд государственного имущества Украины планирует продать «Одесский припортовый завод», «Центрэнерго», «Турбоатом», «Аграрный фонд», «Государственную продовольственно-зерноваую корпорацию Украины», Николаевскую, Днепровскую, Херсонскую ТЭЦ, а также Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Черкассыоблэнерго.