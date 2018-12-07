Построенная в Приморье баржа «Камчатка-1» готова выйти в море

Владивосток, , 15:07 — REGNUM Специалисты Ливадийского ремонтно-судостроительного завода в Приморье провели ходовые испытания универсальной баржи «Камчатка-1», сообщает 7 декабря пресс-служба администрации Приморского края.

В сообщении отмечается, что постройка судна стала первым опытом приморского предприятия по проектированию полного цикла и созданию судов в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства.

«Баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций», — сообщили в департаменте промышленности Приморья.

Испытания судна завершились успешно, сейчас баржа полностью готова к выходу в море. Она построена в Ливадии по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. «Камчатка-1» с аппарелью способна транспортировать 25 пассажиров, 40 тонн грузов. Длина судна составляет 25,8 метра, ширина — 6 метров, осадка 1,2 метра. Развивает скорость до 10 узлов.

Предполагается, что баржа будет обеспечивать постоянно сообщение с населёнными пунктами Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также обеспечивать переправы Камчатки паромным сообщением.

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