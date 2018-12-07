Законность начисления платы за вывоз мусора в Ярославле проверит Минстрой

Ярославль, , 15:04 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля попросят Минстрой России проверить порядок начисления платы, взимаемой единым региональных оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Поводом для официального запроса послужили многочисленные обращения жителей Ярославля.

Напомним, что с 1 сентября на территории Ярославской области сбором, вывозом и утилизацией бытового мусора занимается компания «Хартия», определённая в порядке конкурса единым оператором. Начало работы операторы вызвало многочисленные вопросы связанные с начислением платы. Ошибочно выставленные квитанции представители «Хартии» объяснили техническим сбоем. Однако до сих пор остаётся открытым вопрос о правомочности начисления платы за вывоз мусора в случае если у гражданина в собственности находятся два и более помещения.

Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин считает, что на основании судебной практики, в случае если собственник длительно не проживает в жилом доме или жилом помещении, то он имеет право на перерасчёт платы, поскольку не потребляет коммунальную услугу. Однако в «Хартии» полагают иначе и тоже ссылаются на закон: в случае отсутствия проживающих или прописанных в жилом помещении начисление платы за услугу должно осуществляться исходя из количества собственников.

Разобраться в ситуации депутаты намерены просит Минстрой.

«Вопрос очень важный, он вызвал большой резонанс, его нужно снять. Необходимо расставить точки на «i». Это нужно и региональному оператору компании «Хартия», и депутатам муниципалитета, и жителям Ярославля», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Каково будет решение Минстроя предположить сложно. Специалисты считают, что окончательно вопрос может быть решён лишь в суде. В настоящий момент ИА REGNUM не известно о наличии обращений в суд по этому поводу.

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