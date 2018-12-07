Тепло вернётся в многострадальный посёлок Ярославской области

Новый Некоуз, Ярославская область, , 14:55 — REGNUM В поселке Мокеиха Некоузского района Ярославской области прошел пробный пуск новой котельной. В региональном правительстве планировали ввести объект в строй в октябре этого года, однако работы затянулись. Проектная стоимость новой котельной составляет 20 миллионов рублей.

«Пробный пуск новой котельной состоялся, остались небольшие косметические работы. Предварительно официальное открытие намечено на 14 декабря, но оно может быть отложено» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Октябрьского сельского поселения Вадим Солдатов.

Пока жители поселка Мокеиха получает отопление от старой котельной, которая работает на торфе. В феврале 2018 года, в сильные морозы у нее отказал один из котлов, что привело к проблемам с отоплением поселка.

«Раньше торф на старую котельную привозили из Костромской области, то теперь смогли наладить производство торфяных брикетов у местного предпринимателя в поселке Октябрьский» — сообщил ИА REGNUM Солдатов.

Мокеиха — не единственный населённый пункт Ярославской области, испытывающий проблемы в организации отопления жилых домов. Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор не налажено централизованное отопление в Переславле-Залесском, где из-за недопустимых температур пришлось приостановить работу детского сада.

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