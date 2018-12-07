Госдума устанавливает требования к иностранным платежным системам

Москва, , 14:37 — REGNUM Пакет законопроектов о требованиях к иностранным платежным системам внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Устанавливаются требования к приему на территории Российской Федерации электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и так далее).

«Требования направлены на обеспечение своевременных расчетов иностранных поставщиков платежных услуг с российскими банками, минимизацию рисков в сферах ПОД/ФТ и информационной безопасности», — указали авторы.

Для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа в случае несоблюдения ряда требований. При этом инициативой устанавливаются требования к наличию на территории Российской Федерации представителя оператора иностранной платежной системы, правилам иностранной платежной системы, включая систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры.

На территории Российской Федерации функционируют иностранные платежные системы (например, MoneyGram, Intel Express и другие), зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры об осуществлении трансграничных переводов денежных средств физических лиц.

В целях снижения риска необоснованного приостановления и прекращения участия в платежной системе по инициативе ее оператора законопроектом предусматривается запрет включения в правила платежной системы критериев, связанных с приостановлением и прекращением участия в иностранной платежной системе.

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