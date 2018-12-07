«Росэнергоатом» формирует банк идей опережающего развития

Москва, , 14:37 — REGNUM Банк перспективных идей новых продуктов намерены сформировать в «Росэнергоатоме» совместно с Корпоративной академией Росатома в рамках реализации проекта «Бизнес-Лаборатория», сообщает 7 декабря пресс-служба предприятия.

На первом этапе проекта, который стартовал в августе 2018 года, команды Балаковской, Кольской и Нововоронежской АЭС представили порядка 150 потенциально перспективных идей новых продуктов. В их числе были представлены предложения по коммерциализации производственных функций, идеи из области опережающего технологического развития. По итогам первого модуля проекта был сформирован пул наиболее интересных идей каждой команды.

В ходе второго учебного модуля в Корпоративной академии прошёл «Инвестиционный комитет нулевого уровня» (по отношению к системе инвестиционной политики, утверждённой в ГК «Росатом»). Участники в формате деловой игры успешно вели предзащиту идей проектов перед экспертной комиссией, сразу предложили решения по их реализации, а также ответили на вопросы потенциальных «инвесторов». Наибольшее количество голосов «инвесторов» собрала идея команды Нововоронежской АЭС.

До марта 2019 года командам, в ходе межмодульной работы, предстоит доработать свои идеи с учетом знаний по более углубленному анализу технической, экономической и коммерческой сторон проектов, комментариев экспертов и коллег, и представить их уже в доработанном формате руководству концерна.

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