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Власти Крыма надеются получить на нацпроекты почти 9 млрд рублей

Экономика

80 миллионов рублей – республиканские, остальные деньги — федеральные

Симферополь, 7 декабря 2018, 14:34 — REGNUM  Предполагаемый объём финансирования по крымским национальным проектам в 2019 году составит 8,8 миллиарда рублей. Об этом 7 декабря на рабочем совещании заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Помимо этого в постановлении нашего правительства заложено софинансирование республики в виде одного процента — 80 миллионов рублей на все министерства и ведомства. Это те деньги, которые должны быть заложены и учтены в проекты бюджета на 2019 год», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, все крымские региональные проекты должны быть согласованы с федеральными ведомствами и предоставлены в правительство Российской Федерации до 14 декабря. Однако, по словам главы РК, на данный момент документы имеют много недочётов и ошибок.

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Национальные проекты
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