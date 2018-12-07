Гройсман обещает наказать поставщиков газа за ложные долги и рост цен

Киев, , 14:33 — REGNUM

На Украине поставщики газа пользуются монопольным положением и занимаются мошенничеством, выставляя потребителям повышенные цены на газ и насчитывая эфемерные долги. Об этом 7 декабря заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время «Часа вопросов к правительству».

«Я тоже обеспокоен, потому что слышал через СМИ, что людям почему-то выставляют повышенные цены на газ — более 8,50 грн. (0,30 долл за 1 кубометр газа — ред.) и насчитывают какие-то эфемерные долги. Хочу сказать на всю страну: 1. Платите только за фактически потребленный газ. 2. Платите не более 8,55 грн. 3. Все остальное — мошенничество со стороны поставляющих организаций. Я об этом заявляю категорически», — сказал Гройсман.

При этом премьер призвал цацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг «вжарить по первое число» — привлечь к ответственности и выписать огромные штрафы поставщикам газа.

«Нафтогаз Украины» дал разъяснение — никаких предварительных долгов быть не может, никаких начислений. Сегодня я подготовлю поручение и обращусь к министру энергетики, в Национальную комиссию, которая имеет полномочия контроля и проверки. Их нужно «вжарить по первое число», потому что по-другому не будет. Монополисты просто всем сели на шею и свесили ноги. Это также касается подключения к сетям… Их нужно привлекать к ответственности, они должны платить огромные штрафы за то, что издеваются над людьми», — добавил Гройсман.

Он также пообещал в 2019 году монетизировать все субсидии.

«В прошлом году я сказал, что в этом отопительном сезоне, я отвечаю за свои слова, никаких повышений цен на газ не будет. Как бы мне не было трудно, я это слово сдержал. И в прошлом отопительном сезоне цена на газ не повысилась ни на гривну. Что касается монетизации. С 1 января 2019 года будет проведено три этапа монетизации с личными счетами, с начислением на эти счета денег в виде социальной помощи украинским гражданам. За 27 лет независимости нашего государства мы это делаем впервые. В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы», — пообещал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ.

Напомним, в октябреГройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.