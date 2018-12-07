Гройсмана призвали прекратить грабеж людей, выставляя «выдуманные долги»

Киев, , 14:26 — REGNUM Жителям Украины приходят платежки с ложными долгами за якобы ранее потребленный газ. Об этом 7 декабря заявил депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко, обращаясь к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману во время «Часа вопросов к правительству».

«Люди присылают платежки, в которых им выставляют выдуманные долги за потребленный газ. При этом люди потратились — установили счетчики, экономят, под тремя одеялами спят, ночью газ выключают, потому что установлена такая цена на газ, что невозможно нормальному человеку заплатить. Несмотря на все меры экономии им еще и выставляют счета за газ, который они не потребляли. Что вы делаете для того, чтобы прекратить грабеж людей, чтобы им не выставляли выдуманные долги?» — возмутился Ляшко.

Он призвал правительство изменить наблюдательный совет госкомпании «Нафтогаз Украина», который состоит из иностранцев.

«Мы обращались к вам с требованием — изменить наблюдательный совет «Нафтогаза». Государство — основатель государственной компании «Нафтогаз». В этом наблюдательном совете иностранцы, зачем они нам нужны? Что правительство сделало, чтобы вернуть себе 45 млн долл премий, которые заплатило себе руководство «Нафтогаза»? Что вы сделали для того, чтобы унормировать вопрос оплаты труда, чтобы должностные лица «Нафтогаза» не получали миллионные зарплаты, и чтобы не залазили в карманы украинцев? Когда вы рассказываете об успешности и рентабельности «Нафтогаза» и «Укргаздобычи»… За чей это счет? За счет дедушек, бабушек, каждого рабочего человека. Паразиты, залезли в карманы, ограбили, положили себе и вывели в оффшоры на счета… Когда порядок наведете в этих вопросах?» — рассказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обвинил премьера Гройсмана и приближенных к нему бизнесменов в зарабатывании на повышении тарифов и цен на газ для населения.

«Повышение тарифов не имеет никакого отношения к МВФ. Повышения тарифов хотело правительство Гройсмана. Ему нужен мальчик для битья — это МВФ. Не может он сказать: люди добрые, я ворую деньги из бюджета, я тут хапуга, я хочу высокие тарифы. А так, МВФ виновен. Повышение тарифов дает возможность Гройсману и бизнесменам, которые приближены к нему, очень хорошо заработать на украинцах. МВФ тут вообще не имеет никакого отношения», — считает Охрименко.

Напомним, 15 ноября премьер-министр Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рады и населения отменить рост цен на газ.

«Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.

В октябреГройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.

«Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — констатировал Гройсман.