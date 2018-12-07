Первая «Ласточка»: Тверь и Торжок соединит скорая электричка

Тверь, , 14:20 — REGNUM Скорые пригородные поезда между Тверью и Торжком будут запущены с 9 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Маршрут будет обслуживать Московско-Тверская ППК. Время в пути составит 58 минут — на полчаса быстрее, чем на обычной электричке.

Как пояснил губернатор Тверской области Игорь Руденя, пуск «Ласточек» по новому маршруту позволит расширить охват территории региона качественными пассажирскими перевозками, а значит — сделает более комфортным передвижение и жителей Тверской области, и туристов.

Первая «Ласточка» отправится из Торжка в Тверь 9 декабря. С 9 по 14 декабря по маршруту будут ходить четыре «Ласточки», с 15 декабря — восемь скорых поездов, по четыре в каждую сторону. Из Торжка «Ласточки» будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, из Твери — в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле. При этом в полном объёме сохранено движение обычных электричек.

Билеты на скорую «Ласточку» можно будет купить на любой станции участка Москва — Тверь — Торжок, а также через приложение «РЖД Пассажирам». Билет для взрослых от Твери до Торжка будет стоить 286 рублей, от Твери до Лихославля — 160 рублей, от Торжка и Лихославля — 126 рублей. Проезд для детей до 5 лет — бесплатный. Пассажиры с билетами на обычную электричку смогут без сбора доплачивать разницу стоимости в кассе и ехать на скоростной «Ласточке».

В АО «МТ ППК» отметили, что для удобства гостей из Москвы в расписании предусмотрены стыковки с московскими «Ласточками». Совместно с правительством Тверской области и Октябрьской железной дорогой удалось разработать оптимальный вариант расписания.