Промсвязьбанк профинансирует проекты транспортной лизинговой компании

Москва, , 14:17 — REGNUM Промсвязьбанк и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали кредитные соглашения о финансировании сделок на общую сумму 16,7 млрд руб. сроком до 8,5 лет. Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, средства, привлеченные в рамках сделки, будут направлены на финансирование двух проектов: приобретение и передачу в лизинг воздушных судов SSJ100 и универсальных грузовых полувагонов.

«В этом году рынок лизинга показывает двузначные темпы роста — 42% за первые 9 месяцев. Промсвязьбанк же только за полгода открыл лимиты для финансирования лизинговых сделок в объеме, превышающем 30 млрд рублей. И мы не намерены останавливаться. Наоборот, будем активно поддерживать дальнейшее развитие этой сферы: для нас это одна из возможностей по реализации задач, поставленных перед банком государством, — отметил председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. — Промсвязьбанк — это один из системообразующих банков, входящий в перечень стратегических предприятий, занимающийся поддержкой ключевых отраслей экономики России, поэтому сотрудничество с ГТЛК полностью соответствует нашим стратегическим целям»."Одна из задач, стоящих перед ГТЛК, — максимизировать привлечение внебюджетных инвестиций в транспортную отрасль России. Благодаря сотрудничеству с Промсвязьбанком мы сможем продолжить реализацию программы с государственным софинансированием по развитию аренды самолетов SSJ100, а также нарастить парк инновационных вагонов отечественного производства», — подчеркнул Сергей Храмагин, генеральный директор ГТЛК.

Напомним, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Лизинговый портфель компании на 30 сентября 2018 года превысил 893 млрд рублей.