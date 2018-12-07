Бюджет Ленобласти на 2019 год приняли с музыкой

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:09 — REGNUM Законодательное собрание Ленинградской области 7 декабря приняло в третьем, окончательном, чтении бюджет на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов. Принятие главного финансового документа региона сопровождалось музыкальным флешмобом в исполнении чиновников.

Сотрудники комитета финансов областной администрации во главе с первым зампредом правительства Ленобласти — председателем комитета финансов Романом Марковым исполнили песню «Замыкая круг» в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области.

Доходы бюджета Ленинградской области в 2019 году составят 120,6 млрд рублей, в 2020 году — 125,3 млрд рублей, в 2021 году — 130,4 млрд рублей. Расходы бюджета 2019 года — 127,1 млрд рублей, в 2020 году — 130,7 млрд рублей, в 2021 году — 132,3 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2019 году составит 5,8% от собственных доходов. В 2021 году этот показатель должен снизиться до 1,6%.

Финансирование госпрограмм в сфере образования в 2019 году в Ленобласти запланировано в размере 31 млрд рублей, на здравоохранение будет выделено 22,9 млрд рублей, на социальную политику — 17,7 млрд рублей.

На адресную инвестиционную программу в 2019 году предусмотрено 11,3 млрд рублей. Программа включает 119 объектов газификации, 60 объектов социально-культурного назначения, 26 объектов водоснабжения и другие. Планируется начало строительства трех бассейнов, двух домов культуры, двух объектов общего образования, четырех спортивных площадок и пожарного депо.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Ленинградской области получит 842 млн 764,3 тыс. рублей в виде гранта от правительства РФ по итогам сбора налогов в бюджеты за 2017 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти одобрили в первом чтении бюджет-2019