Центробанк занимается манипуляцией — Хазин об инфляции в РФ

Москва, , 13:30 — REGNUM Потребительская инфляция в России едва ли может быть меньше 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил экономист Михаил Хазин, комментируя прогноз Центрального банка РФ, пообещавшего, что инфляция в РФ до конца 2018 года достигнет 4%.

«Можно мне задать вопрос? — поинтересовался Хазин. — У нас довольно сильно упал рубль. Большая часть цен потребительских товаров формируется либо в долларах, либо к доллару привязана. Если рубль упал больше чем на 15% с начала года, то как потребительская инфляция может быть меньше 10%? Может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, я в магазин не хожу. Может быть, руководство Центрального банка не ходит, но я-то хожу!»

Кроме того, Хазин указал на то, что вопрос об уровне инфляции настолько сложен, что говорить об инфляции вообще едва ли правомерно.

«Инфляция — это штука очень многогранная, — сказал Хазин. — Инфляция бывает потребительская, промышленная. Она совершенно разная для разных групп населения. Она совершенно разная для разных регионов, для разных отраслей. Поэтому употреблять слово инфляция вообще может только тот, кто занимается манипуляцией. Здесь Центробанк занимается манипуляцией».

Напомним, что, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на бюллетень Центрального банка РФ «О чем говорят тренды», инфляция в России достигнет 4% до конца года под действием ряда факторов разового и устойчивого характера. Как гласит данный документ, «из-за действия временных факторов инфляция превысит 5% в 2019 году, прежде чем вернется к 4% в 2020 году. Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают».

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