Как мертвому припарка: эксперт об обязательной регистрации телефонов

Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Предложение ввести платную регистрацию телефонов по идентификаторам абонентских устройств — это еще одна разновидность налога на воздух, которая добавит сто рублей к цене телефона, но никак не поможет ни потребителям, ни правоохранительным органам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 декабря, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя инициативу сенаторов об обязательной регистрации телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на заседании временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации обсуждались поправки в закон, в соответствии с которыми с 2023 года в России может быть введена платная регистрация мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства. Предполагается, что без прохождения этой регистрации телефон в сотовых сетях работать не будет.

Для физических лиц стоимость услуги должна составить сто рублей. Данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться в базах данных операторов и в общей государственной базе. По мнению авторов законопроекта, такая мера позволит решить проблему «серого» импорта телефонов, а также поможет бороться с хищениями.

«Идентификаторы абонентских устройств используются в первую очередь для проведения оперативно-разыскных мероприятий, для того чтобы отслеживать, какие сим-карты использовались в данном аппарате. Потребительской ценности у этих идентификаторов нет.

С пользователя предлагается брать деньги непонятно за что. Естественно, операторы или продавцы телефонов, если на них «повесят» эти сто рублей, просто добавят их в цену. При этом в случае кражи, к примеру, «айфона», его можно заблокировать дистанционно, и тогда никакие его «внутренности» использовать уже не удастся.

Если же говорить о разыскных мероприятиях, то современные технологии позволяют тем, кто хочет оставаться «в тени», вообще не пользоваться мобильной связью. Для борьбы с ними такая регистрация — как мертвому припарка», — отметил Юрий Брюквин.