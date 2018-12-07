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В одном из регионов Карелии в котельных закончилось топливо

Экономика

В адрес главы республики Карелия Артура Парфенчикова будет направлено ходатайство об оказании финансовой помощи на приобретение угля или мазута

В одном из регионов Карелии в котельных закончилось топливо
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Тепло

Петрозаводск, 7 декабря 2018, 13:10 — REGNUM  На территории Лоухского района Карелии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с отсутствием топлива для котельных. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что решение о введении режима ЧС принято на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, при учете ожидаемого похолодания. Сообщается также, что в адрес главы республики Карелия Артура Парфенчикова будет направлено ходатайство об оказании финансовой помощи на приобретение топлива для котельных района.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 декабря в Переславле-Залесском Ярославской области из-за не соответствующего норме температурного режима не работает детский сад «Светлячок».

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