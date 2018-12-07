«Украинские железные дороги» решили закупить пистолеты и штурмовую винтовку

Киев, , 12:51 — REGNUM «Юго-Западная железная дорога», являющаяся филиалом «Украинских железных дорог» (УЖД), объявила тендер на закупку пистолетов, винтовок и патронов, сообщает 7 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, общая стоимость оружия составляет 2,616 млн гривен ($94 тыс.). На эти деньги филиал УЖД планирует закупить три пистолета, одну штурмовую винтовку и два пистолета-пулемета, а также патроны к ним. Все оружие разработано госпредприятием «Форт».

Отмечается, что оружие УЖД получит до 28 декабря 2018 года. Оно будет предназначаться для службы военизированной охраны.

Напомним, ранее УЖД договорилась о профессиональной подготовке полиграфолога — человека, работающего на детекторе лжи.