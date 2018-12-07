В Москве обсудили перспективы внедрения цифровых электроподстанций

Москва, , 12:43 — REGNUM Вопросы и перспективы внедрения цифровых подстанций в ЕЭС России обсудили участники панельной дискуссии научно-практической конференции по РЗА в рамках проходящего в Москве Международного форума «Электрические сети», сообщили 7 декабря в департаменте общественных связей и информации АО «СО ЕЭС».

На встрече обсуждались вопросы выработки типовых требований к цифровым высоковольтным подстанциям и цифровым электрическим сетям. Требования касаются основных компонентов подстанций и сетей, а также экономически обоснованного порядка внедрения этих компонентов. Участники мероприятия обсудили проблемы обеспечения независимости и безопасности цифровой трансформации в сложившихся политико-экономических условиях, а также вопросы стандартизации.

В мероприятии принял участие заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков. Он отметил важность поиска оптимальных технических решений по повышению технического совершенства и надежности функционирования систем мониторинга, защиты и управления (РЗА) в процессе разработки проектов цифровых подстанций.

Международный форум «Электрические сети» проходит в рамках специализированной выставки «Электрические сети России» (проводится с 1997 года) — одного из ключевых отечественных мероприятий для демонстрации новейшего оборудования и технологий, обмена идеями и инновационными разработками для их дальнейшего внедрения в электросетевой комплекс страны и формирования единой технической политики. Цель Форума — обсуждение актуальных вопросов и выработка новых решений по созданию цифрового электросетевого комплекса и развитию промышленности России в целом.

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