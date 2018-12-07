Бывший министр внутренних дел Танзании приобрел 68% акций Fastjet Tanzania

Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:43 — REGNUM В интервью газете Mtanzania представитель компании Fastjet на рынке, Люси Мбогоро, подтвердила, что бывший министр внутренних дел Танзании Лоуренс Маша купил акции для осуществления своего плана по улучшению компании и предоставляемых ей услуг. Изменения начнутся уже в следующем году.

Она отметила, что Маша, который сейчас занимает пост исполнительно директора Fastjet, купил 17% акций у южноафриканской Fastjet PLC, чьей дочерней компанией является Fastjet Tanzania, а остальные 47% находились в руках у танзанийцев. Действия Маша — попытка сделать так, чтобы компанией владела только Танзания. Оставшиеся 32% акций держит Хайн Кайзер, гражданин Южной Африки.

Мбогоро сообщила, что Fastjet Tanzania на сегодняшний день занимает 42% рынка авиаперевозок в Танзании, опережая Precision Air (35%) и Air Tanzania (около 20%). Компания планирует увеличить сообщение между Дар-эс-Саламом и Лусакой (Зимбабве) и Дар-эс-Саламом и Хараре (Зимбабве), а также расширить географию внутренних перевозок.

Fastjet Tanzania планировала скупить весь контрольный пакет акций и стать полностью танзанийской компанией, однако в таком случае компания Fastjet PLC приостановит финансирование Fastjet Tanzania.

Fastjet PLC — международная авиакомпания, ее штаб-квартиры находятся в ЮАР и Великобритании, она совершает бюджетные африканские авиаперевозки, сообщает газета Mtanzania.