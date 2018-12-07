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ЦБ РФ выдал рекомендации банкам на случай отключений от платежных систем

Экономика

Письмо Центробанка РФ было разослано операторам платежных систем и кредитным организациям

Москва, 7 декабря 2018, 12:19 — REGNUM  Банк России предложил небольшим российским банкам договориться с «запасным» банком на случай отключения основного банка-партнёра от международных платежных систем. Об этом пишут 7 декабря «Ведомости».

Таким образом клиенты малых банков смогут избежать перебоев в обслуживании пластиковых карт, полагают в регуляторе. Соответствующее письмо Центробанка РФ было разослано операторам платежных систем и кредитным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что если РФ протестирует и запустит свою систему платежей, альтернативную международной SWIFT, то стране будут не страшны возможные санкции США в виде отключения от системы.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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