Подозрительные сделки и родственные связи: дело завода медтехники Казани

Казань, , 12:16 — REGNUM Решением Арбитражного суда Татарии бывший директор одного из крупнейших предприятий Поволжья и Урала — ОАО «Казанский завод Медтехника» в рамках банкротного дела привлечён к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Сумма требований к Игорю Кушниковскому составила 40,23 млн рублей. Конкурсный управляющий в заявлении указал, что «основанием для привлечения к субсидиарной ответственности ответчика является доведения должника до состояния банкротства путем совершение подозрительных сделок, не отвечающим интересам должника и его кредиторов». В одной из сделок фигурировал сын Кушниковского. Решение о привлечении к субсидиарной ответственности исполняется немедленно, но может быть обжаловано. Судебное разбирательство по банкротному делу завода приостановлено до окончания расчетов с кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, завод был создан в августе 1994 года через реорганизацию существующей компании, ведущей свою историю с 1956 года. На конец сентября основными акционерами предприятия, считающегося одним из крупнейших в Поволжье и на Урале по поставке, ремонту и техобслуживанию медицинской техники, были сын гендиректора Константин Кушниковский с долей 30,05%, Игорь Петров — 29,88% и Андрей Чигирёв — 29,21%. В середине ноября 2017 года от кредиторов завода стали поступать претензии с требованием признать компанию банкротом. Среди самых крупных кредиторов — ПАО «Бинбанк» (долг перед ним — свыше 34,576 млн рублей). С середины апреля 2018 года завод является банкротом и находится под конкурсным производством до 22 января 2019 года.

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Рассмотрев заявление конкурсного управляющего ОАО «Казанский завод Медтехника» о привлечении к субсидиарной ответственности Игоря Кушниковского — бывшего гендиректора компании, суд удовлетворил его.

«В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ генеральным директором должника с 14.01.2013 года до введения процедуры банкротства должника являлся Кушниковский И.А. Конкурсный управляющий в заявлении указал, что основанием для привлечения к субсидиарной ответственности ответчика является доведения должника до состояния банкротства путем совершение подозрительных сделок, не отвечающим интересам должника и его кредиторов», — отмечалось в материалах дела.

Конкурсный управляющий в своём ходатайстве уточнял, что «в период своей деятельности ответчик, без предоставления оплаты за электроэнергию и арендной платы, предоставил ООО «НПП Экосфера» право использования производственного помещения площадью 515 кв. м». В 2015 году помещение было построено по разрешению, выданному ОАО «Казанский завод Медтехника», но пользовалось им ООО «НПП Экосфера», разместившее там своё оборудование.

«Так же ООО «НПП Экосфера» пользовалось производственным оборудованием — станками — листогибочными, ножницами гильотинными, вырубным станком, принадлежащим ОАО «Казанский завод Медтехника» и не платило арендную плату. В ноябре 2017 года были заключены договора аренды на оборудование и помещение, оплата за которое последовала, — уточняется в материалах дела. — Далее, 11.07.2017 г. ООО «НПП Экосфера» заключило договор займа с ОАО «Казанский завод Медтехника» на 2 100 000 рублей, задолженность до сих пор не погашена. При этом учредителем ООО «НПП Экосфера» являлся до августа 2017 года ООО «Экофарм-Сервис», учредителем и директором которого являлся Кушниковский И.А. 18.08.2017 года между ООО «Экофарм Сервис» (продавец) и Кушниковским Константином Игоревичем (покупатель) был заключён договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НПП Экосфера». Учредителем ООО «НПП Экосфера» и директором стал сын Кушниковского И.А. — Кушниковский Константин Игоревич».

Финансовый управляющий посчитал, что действия ответчика с аффилированными лицами по выдаче займа и безвозмездному использованию имущества должника «причинили вред должнику и его кредиторам». 7 ноября 2016 года между заводом и ГУП «Таттехмедфарм» был заключён договор поставки оборудования на сумму 4 977 750 рублей. После получения 100% предоплаты, по распоряжению Игоря Кушниковского с ООО «Экофарм» был заключен договор займа и часть суммы, полученной от ГУП, в размере 2,1 млн рублей была перечислена ООО. Вернуть займ компания должна была до 10 августа 2017 года.

«При этом Кушниковский И.А. знал о неплатёжеспособности ООО «Экофарм», и о том, что оно не способно исполнить взятое на себя по договору займа от 11.07.2017 г. обязательства, так как в соответствии с выпиской из ЕГРРЮЛ являлся его директором и учредителем», — сообщается в материалах дела с уточнением, что только кредитные долги ООО перед ПАО «Бинбанк» на момент заключения договора составляли 34 576 182,59 рубля.

Также ООО «Экофарм» задолжал 19 780 260,96 рубля ООО КБЭР «Банк Казани». Долг по договору переуступки был передан ООО «Брокерская компания «Олимп».

7 декабря 2017 года ООО «Экофарм» было признано банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Игорь Кушниковский также оформил поручительство ОАО «Казанский завод Медтехника» под кредит в ПАО «БинБанк» для ООО «Экофарм» и ипотеку недвижимости ОАО «Казанский завод Медтехника», и на сегодня банк является залоговым кредитором завода.

Далее, по данным финансового управляющего, «были заключены сомнительные договора на проведение строительно-монтажных работ» в здании завода, но при этом «документы (формы КС 1) в бухгалтерском учёте отсутствуют, работы не выполнены», хотя деньги были переведены.

Помимо этого, арбитражный управляющий обнаружил, что «сведения об учредителях (участниках) ОАО «Казанский завод Медтехника», а также сведения о держателях реестров их акционеров ОАО «Казанский завод Медтехника» в ЕГРЮЛ отсутствуют».

"Данные обстоятельства препятствуют выявлению иных контролирующих должника лиц в целях привлечения к субсидиарной ответственности совместно с руководителем должника», — отмечалось в определении суда, которым бывший гендиректор был привлечён к ответственности на сумму 40 230 991,24 рубля.

До выплаты задолженности производство по делу приостановлено.