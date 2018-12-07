Вещание второго мультиплекса Ставропольского края запустят до конца года

Кисловодск, Ставропольский край, , 12:01 — REGNUM Реализация проекта по созданию в Ставропольском крае эфирного телевещания второго мультиплекса в цифровом качестве находится в завершающей стадии, сообщает 7 декабря пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Заместитель министра энергетики промышленности и связи региона Денис Курашов принял участие семинаре-совещании с руководителями органов местного самоуправления в Кисловодске, где сообщил о ходе реализации проекта.

«В настоящее время вещание телевизионных каналов первого мультиплекса осуществляется на всех 67 объектах, вещание телевизионных каналов второго мультиплекса будет запущено на всех 67 объектах цифрового вещания до конца 2018 года», — сказал чиновник.

Отмечается, что встреча была посвящена реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы» в Ставропольском крае.

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