В Ульяновске запущен ещё один центр молодёжного инновационного творчества

Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновской области заработал четвёртый центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Инженерная мастерская». Он расположился в самом густонаселённом районе Ульяновска — Засвияжском, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновской области при поддержке Минэкономразвития России с 2013 года создается сеть центров молодёжного инновационного творчества, за пять лет на эти цели направлено порядка 20 млн рублей. 6 декабря был открыт четвёртый ЦМИТ.

«Уверен, что он поможет воспитать множество талантливых, уникальных инженеров для перспективных отраслей», — сказал губернатор Сергей Морозов, напомнив, что в регионе продолжают работать над исполнением майского указа президента, в котором глава государства поставил «перед нами задачу сформировать эффективную систему выявления и развития талантов у юного поколения».

Ранее в регионе создано три центра, оснащённых высокотехнологичным оборудованием. ЦМИТ «Прогресс» в Димитровграде специализируется на работе с беспилотными летательными аппаратами, центр «Воплощение» на базе опорного вуза — на металлообработке, ЦМИТ «Открытие» в Заволжском районе развивает специализации «Виртуальная реальность» и «Прототипирование». Среди детей и молодёжи, занимающихся в этих центрах — разработчики инновационных проектов, победители конкурсов «УМНИК» Фонда содействия инновациям, чемпионата рабочих специальностей по стандартам WorldSkills и других престижных соревнований. Занятия организованы как на платной, так и на бесплатной основе.

Премьер-министр Александр Смекалин отмечает, что в настоящее время в центрах обучаются порядка 5 тыс. детей и молодёжи. По его словам, такие центры встроены в образовательный процесс некоторых школ, и «это дополнительная возможность познакомиться с их деятельностью, на раннем этапе определиться с выбором профессии». В том числе, «будут способствовать развитию соответствующих инженерно-технических компетенций у наших ребят».

В 2018 году на создание «Инженерной мастерской» из регионального бюджета выделено 1,2 млн рублей.

«Нам удалось убедить федеральный центр в эффективности и целесообразности создания четвёртого ЦМИТ в Ульяновской области. Это позволило привлечь дополнительно из бюджета РФ более 3 млн рублей на реализацию проекта, в частности, на приобретение высокотехнологичного оборудования. Кроме того, порядка 30% средств вкладывает сам инвестор», — сообщил глава министерства развития конкуренции и экономики Рустем Давлятшин.

ЦМИТ «Инженерная мастерская» будет развивать новое направление «Электроника и схемотехника», в том числе SewElectric (Вшиваемая электроника)». Оборудование позволяет работать с различными материалами: предусмотрены лазерный резчик для дерева и пластика, большой фрезер для с МДФ и ДСП, фрезер по металлу. Для работы со стеклом используется муфельная печь. Есть 3D-принтеры, на которых можно печатать не только пластиком, но и другими материалами, например, шоколадом и жидким силиконом. Один из предполагаемых проектов — силиконовые ортопедические стельки для детей, которые будут сделаны по слепку ноги ребёнка.

Руководитель ЦМИТ Анастасия Шлындова сообщила, что планируется привлекать в научно-техническое творчество «девочек, так как у них большой потенциал». Для этого оборудована дизайнерская мастерская, где есть компьютерная вышивальная и вязальная машинки, оверлок.

«Востребованное и очень перспективное направление — «Вшиваемая электроника», или так называемая «Умная одежда», когда в одежду вшиты цифровые датчики, которые позволяют контролировать пульс и температуру ребёнка. Прототип «Умного шарфа» сделан детьми. Благодаря ему, ребёнка будет хорошо видно в тёмное время суток в зимнее время. Можно включить подсветку, все абсолютно безопасно, так как используется оптоволокно. В дальнейшем подсветкой можно управлять со смартфона. Ребёнка видно издалека, и это ещё один шаг к безопасности наших детей», — рассказала Анастасия Шлындова.

На мероприятии руководители четырёх центров молодёжного инновационного творчества подписали соглашение о создании ассоциации ЦМИТ Ульяновской области. Ожидается, что документ будет способствовать продуктивной кооперации, повысит эффективность реализации образовательных программ, усилит технологическое обеспечение каждого из ЦМИТ.