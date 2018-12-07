Знает ли Дмитрий Медведев, как на самом деле питаются граждане РФ?

Москва, , 12:07 — REGNUM При оценке статистических данных, показывающих уровень потребления граждан РФ, следует ориентироваться не на абсолютные цифры, а на их изменения, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов РАНХиГС, установивших, что статистика о питании жителей РФ, на которую опирается правительство РФ, может отличаться от реальных показателей на 15−25%.

«Как ни странно, с одной стороны, погрешность любого измерения всегда существует, а с другой стороны, до тех пор, пока эта погрешность примерно постоянна, она мало мешает измерению, — объяснил экономист. — На практике любые решения принимают на основании того, как меняется результат. Измерить потребление всех точно невозможно, и на это не хватит никаких ресурсов. Поэтому всегда выделяются какие-то группы и делаются выводы о всём обществе».

Хестанов уточнил, что любой способ выделения этих групп не идеален и у него всегда есть какие-то недостатки.

«Поэтому большинство методик измерения всегда содержит в себе какую-то погрешность, — уверен экономист. — Ломают копья различные организации, которые пытаются это измерить точнее, чем те, кто делал это до них. Но, на мой взгляд, этот ажиотаж не совсем оправдан. Гораздо правильнее ориентироваться не на абсолютные цифры, а на их изменения. Насколько они растут или падают. Такого рода подход гораздо более конструктивный. Не так важен результат в цифрах, как его динамика. Если способ измерения не меняют, пусть даже в нём есть погрешность, эта погрешность нивелируется».

Напомним, как сообщил 6 декабря «КоммерсантЪ», эксперты РАНХиГС проанализировали существующие в РФ данные о потреблении продуктов и пришли к выводу, что соответствующая статистика, которую сейчас собирает правительство, может расходиться с реальными объёмами потребления на 15−25%.

Например, в балансовых расчётах потребление хлебной продукции в 2017 году составило 117 кг в год на человека, а по бюджетным обследованиям — только 97 кг. На 37 кг в меньшую сторону отличается потребление картофеля, на 5 кг овощей, на 8 кг сахара и так далее.

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