В Калужской области лидеры наукоградов России обсудили своё будущее

Обнинск, Калужская область, , 11:36 — REGNUM Стратегическая сессия, посвященная роли наукоградов в реализации научно-технической политики РФ, состоялась в Обнинске Калужской области 6 и 7 декабря 2018 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, руководители российских наукоградов и закрытых научных городов собрались в «точке кипения» в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, чтобы обменяться мнениями и сформулировать свои предложения правительству РФ.

Директор департамента специальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов Минобрнауки РФ Вадим Медведев в своем выступлении подчеркнул, что именно эти наработки станут для него своеобразным «домашним заданием».

Работа сессии была разбита на четыре такта. Первый такт — «Стена удивления» — предполагал «мозговой штурм» для сводного анализа достижений 13 российских наукоградов за последние 15 лет. Второй такт помог участникам сессии заглянуть в будущее наукоградов, учитывая их специализацию и особенности городского развития. Третий сконцентрировал внимание лидеров научных городов на моделях развития и показателях эффективности.

Четвертый такт, как итог работы, дал возможность обсудить пилотные проекты и сформулировать план действий на ближайшую перспективу.

В рамках сессии также выступили приглашенные эксперты, состоялось очередное заседание Союза развития наукоградов России.