«Новгородское вкуснее» станет региональным брендом

Великий Новгород, , 11:22 — REGNUM В Новгородской области разработан законопроект «О региональных, муниципальных, территориальных брендах, народных художественных промыслах и ремесленной деятельности». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект внесён на рассмотрение депутатов Новгородской областной думы.

В проекте закона устанавливаются определения региональных, муниципальных и территориальных брендов, которые будут способствовать, по мнению авторов законопроекта, производству и изготовлению качественной продукции, продвижению товаров новгородских товаропроизводителей.

«В региональный бренд, например, планируется включить наименования «Покупайте новгородское», «Сделано в Новгородской области», «Новгородское вкуснее». В муниципальный бренд — «Старорусский», «Боровичский». В территориальный бренд — наименования, имеющие местные исторические корни: «Холынские огурцы», «Крестецкая строчка», «Батецкая кукла», «Старорусская соль» и так далее», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект, как ожидается, будет внесён в повестку дня очередного заседания регионального парламента, намеченного на 19 декабря 2018 года.

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Напомним, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в 2017 году поручила каждому сенатору до конца 2018 года зарегистрировать по региональному бренду.

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