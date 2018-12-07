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Российские нефтяники пробурили скважину с горизонтальным окончанием

Экономика

Финальный забой составил 4 тысячи метров

Российские нефтяники пробурили скважину с горизонтальным окончанием
Иллюстрация: Asrenaft.com
Нефть

Москва, 7 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  Специалисты компании «Таргин» пробурили первую скважину на объекте «Варьеганнефтегаз» (Югра) с применением высокотехнологичного забойного оборудования, включающего роторно-управляемую систему, сообщает 7 декабря пресс-служба «Роснефти».

Бурение скважины с горизонтальным окончанием осуществлялось в сложных геологических условиях. Центр сопровождения бурения обеспечивал корректировки и выдавал рекомендации в режиме реального времени. Финальный забой составил 4 тысячи метров.

Отмечается, что примененные в процессе работ технологии позволяют существенно минимизировать риски при бурении скважин, осуществлять проводку ствола в продуктивной зоне пластов и обеспечивать максимальную информативность самой эффективной части коллектора.

«Таргин» — специализированное общество группы НК «Роснефть» по оказанию услуг инженерно-технологического сопровождения наклонно-направленного бурения скважин.

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