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Кафе аэропортов снизили цены после проверки подмосковного УФАС

Экономика

Снижение составило в среднем 23%

Красногорск, 7 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  В Подмосковье кафе, расположенные на территории аэропортов, снизили цены после проверки, заявил заместитель руководителя управления ФАС Московской области Дмитрий Стрельников в эфире «Радио 1».

По его словам, снижение составило в среднем 23%, а в одном из ресторанов аэропорта «Домодедово» сразу 44%.

«Мы отреагировали на множество поступающих жалоб о ценах на продукты питания в кафе и ресторанах, размещённых на территории аэропортов «Жуковский», «Шереметьево», «Домодедово», — рассказал Стрельников.

По фактам нарушений возбудили административные дела, были выданы предписания.

Дмитрий Стрельников отметил, что после проверок в заведениях расширили меню, а у потребителя появилась возможность выбора.

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