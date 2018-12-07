Электронные визы для Бурятии и Забайкалья начнут действовать в 2019 году

Москва, , 10:47 — REGNUM Иностранные граждане смогут прибывать по электронным визам в международные аэропорты Бурятии и Забайкальского края с 1 июня 2019 года. Проект соответствующего решения уже подготовлен, сообщил замминистра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, выступая на круглом столе в Совете Федерации РФ.

«Проект решения о распространении механизма электронных виз на эти два региона нами уже подготовлен. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно будет прибывать и в эти два региона», — приводит слова Крутикова пресс-служба Минвостокразвития России.

Чиновник напомнил, что электронная виза была разработана для увеличения туристического потока из соседних стран в регионы Дальнего Востока, а также для стимулирования иностранных инвесторов, которые планируют работать в макрорегионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов. В соответствии с документом, Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа, в котором действует упрощённый порядок въезда иностранных граждан по электронной визе.

Читайте также: На Дальнем Востоке выдали более 50 тысяч электронных виз