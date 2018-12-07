В Прикамье на вывоз мусора претендовала компания без лицензии

Пермь, , 10:30 — REGNUM В Перми региональный оператор, осуществляющий деятельность по обработке твердых коммунальных отходов (ГУП «Теплоэнерго») заявил о том, что придётся заново объявлять тендер по вывозу мусора по двум лотам. На конкурс поступила заявка от единственного участника. При этом компания не предоставила лицензию, сообщает издание «Коммерсантъ».

Речь идет о лотах № 4 и 9 с начальной ценой 198,5 млн рубля и 237,8 млн рубля соответственно. Согласно документации исполнитель контракта должен заниматься вывозом мусора из Большесосновского, Верещагинского, Карагайского, Нытвенского, Осинского, Очерского, Сивинского и Частинского муниципальных районов и Краснокамского и Оханского городского округов, а также из Дзержинского и Кировского районов Перми.

Издание также обратило внимание на то, что компания, не предоставившая на конкурс лицензию, завершила 2017 год с убытком в 5 тыс. рублей и отсутствием выручки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года регоператор ГУП «Теплоэнерго» объявил аукцион по 11 лотам на вывоз мусор в Прикамье. Общая начальная цена лотов составила 2,27 млрд рублей за 2019 год. Вывозить мусор с 1 января 2019 года должны на 13 лицензированных полигонов, остальные свалки планируют закрыть и рекультивировать. Каждый мусоровоз оборудуют GPS-датчиками и путь на полигон можно будет отслеживать.

Информресурсы отмечают, что с 1 по 8 января мусоровозы будут работать по старой схеме. После новогодних праздников приступят оказанию услуг по условиям контракта. Эксперты прогнозируют существенный кассовый разрыв в первые годы работы регоператора.

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