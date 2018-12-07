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В Подмосковье УФАС возбудило дела на 7 миллионов рублей

Экономика

Основными нарушениями являются спам по электронной рассылке, указание неполной или недостоверной информации, вводящей в заблуждение, превышение уровня громкости в рекламе, использование транспортных средств для размещения рекламы

Красногорск, 7 декабря 2018, 10:26 — REGNUM  Управление ФАС по Московской области с начала 2018 года завело административные дела на сумму 7 млн рублей, заявил в эфире «Радио 1» заместитель руководителя ведомства Дмитрий Стрельников.

«Нами возбуждено 355 административных дел на общую сумму более 7 млн 400 тысяч рублей. В этой цифре заложены все виды наказания по различным мерам ответственности. Это и распространение смс-спама, и нарушение общих требований к рекламе. Это административные дела на должностных лиц, которые нарушили законодательство», — сказал он.

По словам Стрельникова, более половины уже взыскано в бюджет. Он отметил, что если нарушитель является субъектом Московской области, то 60% штрафа поступает в региональный бюджет.

В сфере рекламы основными нарушениями являются спам по электронной рассылке, указание неполной или недостоверной информации, вводящей в заблуждение, превышение уровня громкости в рекламе, использование транспортных средств для размещения рекламы, рассказал Дмитрий Стрельников.

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