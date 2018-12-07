Как остановить бегство населения с Камчатки? Оставить без денег на переезд?

Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM Программа переселения из районов Крайнего Севера для жителей Камчатки урезана федеральным центром до минимума. В 2018 году переселиться из региона смогли только 28 семей. На полуострове ожидают, что в 2019 году финансирование урежут ещё сильней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным министерства ЖКХ Камчатского края, курирующего вопросы переселения северян, в 2018 году только 28 камчатских семей получили сертификаты на приобретение жилья за пределами районов Крайнего Севера. Объёмы финансирования из федерального бюджета по этой программе составили всего 68,9 млн рублей. Для сравнения — в 2017 году на эти цели было выделено более 121 млн рублей, в 2016 году — 163 млн, в 2015 — 185,5 млн рублей.

В минЖКХ Камчатки для решения вопросов по переселению граждан из районов Крайнего Севера создана специальная рабочая группа.

По данным министерства, в 2019 году финансирование программы для Камчатки сократится еще — до 59 млн рублей. На эти деньги можно будет обеспечить переезд только 20 семей.

В настоящее время в очереди на переселение стоят 5584 семьи или 13 391 человек. Ожидание в очереди, по данным регионального Кам 24, составляет не менее 20 лет. Самое правильное — поставить ребенка в эту очередь сразу после рождения, тогда у него будет шанс уехать, став взрослым. Если, конечно, федеральный центр не прекратит финансирование совсем.

Федеральный закон, гарантирующий северянам переселение в регионы с более комфортным климатом, был принят в 2002 году. Согласно этому закону, право на переселение с Камчатки, например, имеют граждане, проживающие на полуострове с 1992 года, у которых стаж работы на «северах» не менее 15 лет, не имеющие жилья в собственности в других регионах. В первую очередь право на переселение получают инвалиды I и II групп, потом пенсионеры, потом безработные, в последнюю очередь — работающие северяне. Получив сертификат, дающий право на получение жилья в другом регионе, северянин обязан сдать своё жилье в районе Крайнего Севера местным властям.

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Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста, при котором федеральные власти не сделали исключения для северян, просивших оставить им хотя бы это преимущество, повальная безработица, очень дорогая жизнь всё чаще заставляют жителей Дальнего Востока, а особенно его районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, переезжать в южные, западные и центральные районы страны. За 2017 год отрицательное миграционное сальдо ДФО составило 17,4 тыс. человек, за первые четыре месяца 2018 года — 20 тысяч. Бегство населения продолжается, регион пустеет, коренные жители всё чаще замещаются мигрантами — выходцами из стран Центральной Азии.

На Камчатке, накануне пресс-конференции президента России Владимира Путина, люди разместили в интернете открытое письмо под заголовком: «Мы покидаем тонущий корабль!». В нём, в частности, они писали, что единственная причина, по которой большинство камчатцев еще не уехали на материк, невозможность продать жилье. Небольшой, но шанс давала программа по переселению из районов Крайнего Севера. Но. судя по цифрам, её всё больше и больше урезают.