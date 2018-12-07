Бутурлиновский ЛВЗ перешел под контроль властей Воронежской области

Воронеж, , 09:55 — REGNUM Власти Воронежской области консолидировали 100% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод», об этом сообщает «Коммерсантъ-Воронеж».

По информации издания, 40,22% принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений, 38,64% — АО «Воронежоблтехинвентаризация», 21,14% — ГУП «Облкомунсервис».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одно из старейших воронежских предприятий (завод основан в 1901 году) и теперь уже единственный ликеро-водочный завод в Воронежской области простаивал около двух лет. Осенью 2011 года на предприятии, которое является еще и градообразующим для Бутурлиновки, было введено конкурсное управление. В феврале 2012 года воронежские власти приняли решение о создании на базе предприятия ОАО «Бутурлиновский ликероводочный завод». На тот момент Воронежская область в лице департамента имущественных и земельных отношений владела 51% акций нового предприятия, 49% принадлежало кредиторам. В марте 2013 года завод был запущен. Отметим, что полный переход предприятия под контроль областных властей анонсировался несколькими месяцами ранее.

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