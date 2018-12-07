Владморрыбпорт обработал более 4 млн тонн грузов с начала года

Владивосток, , 09:24 — REGNUM Грузооборот Владивостокского морского рыбного порта составил 4210,5 тысячи тонн грузов с начала года, сообщает 7 декабря пресс-служба предприятия.

«За отчетный период перевалка рыбопродукции составила 284,0 тыс. т, что на 25,8% больше аналогичного периода 2017 года. Конечным потребителям было доставлено 131,62 тыс. тонн рыбопродукции по железной дороге и 121,5 тыс. т автотранспортом», — говорится в сообщении.

На открытых площадках «Владморрыбпорта» обработано 166 178 TEU (+16,2%), а также 414,0 тысячи тонн металлолома (+14,5%). Значительно увеличился объем перевалки генеральных и навалочных грузов, в том числе грузов строительной индустрии.

В 2018 году предприятие обработало 784 судна (+7,2%), в том числе 213 судов с рыбопродукцией и 50 625 вагонов (+8,2%).

Ранее на заводе сообщали, что по итогам 11 месяцев досрочно выполнен план 2018 года по перевалке генеральных и навалочных грузов.

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