Ежегодно Германия теряет из-за коррупции более сотни миллиардов евро

Берлин, , 09:15 — REGNUM Ежегодно Германия теряет от коррупции €104 млрд. Такая сумма была озвучена по итогам исследования Европейской партии зеленых, передает немецкий канал N-TV 7 декабря.

Чтобы оценить степень коррупции, авторы исследования приводят наглядные примеры и сравнения. €104 млрд — это 4% ВВП Германии, вдвое больше того, что требует НАТО от своих членов вкладывать в оборону. В 2017 году расходы Германии на оборону составили 1,2% от ВВП.

Эта сумма также в десять раз превышает расходы федерального бюджета на государственное жилье; в два раза превышает расходы на поддержку семей с детьми. Если эти €104 млрд разделить между всеми жителями Германии, каждый получил бы по €1276.

Весь Европейский союз в год теряет из-за коррупции €900 млрд. Согласно исследованию «Зеленых», лидером по уровню коррупции является Румыния (15,6% от ВВП). Во Франции ущерб от коррупции составляет 6% от ВВП, в Нидерландах — 0,76%.

Согласно Индексу восприятия коррупции, Германия находится на 12-м месте в мире, расположившись вслед за Великобританией и Люксембургом.