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В Москве запущена система рейтингования строительных компаний

Экономика

Такая система важна для защиты прав дольщиков

Москва, 7 декабря 2018, 09:12 — REGNUM  В Москве создано Управление рейтингования строительных компаний. Новое управление будет работать в составе Мосгосэкспертизы и заниматься независимой оценкой московских и российских строительных компаний, сообщили в Стройкомплексе.

Система рейтингования строительных компаний содержит около 50 критериев оценки, по каждому есть своя оценочная шкала. Основное преимущество рейтинга — качество строительно-монтажных работ.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, по результатам оценки сформируется рейтинг стройкомпаний по надежности, конкурентоспособности и качеству предоставляемых услуг.

«Рейтинг будет использоваться гражданами при покупке недвижимости. Система рейтингования в строительной отрасли — это действенный механизм контроля деятельности компаний. Он очень важен для защиты прав дольщиков», — пояснил Леонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, для решения проблемы обманутых дольщиков в регионах Минстрой России рассматривает возможность введения программы федеральной поддержки субъектов РФ по указанному вопросу.

Подробнее: Регионам России помогут решить проблему обманутых дольщиков

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