В месторождение цинка в Бурятии новый инвестор вложит $800 млн

Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В проект по освоению Озерного месторождения цинка в Еравнинском районе Бурятии новый инвестор вложит $800 млн. Об этом со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Цыденова, на месторождение «зашел новый инвестор». Кто именно намерен развивать проект, глава региона не сообщил.

«Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, — порядка $800 млн», — цитирует его слова ТАСС.

Также Цыденов уведомил, что на сегодняшний день правительство Бурятии решает вопросы, связанные с инфраструктурой, обеспечивающей нормальную работу на месторождении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре правительство Бурятии и китайская компания «Николай Лэнд Порт» подписали два протокола о намерении реализовать в республике два инвестиционных проекта на общую сумму около 8 млрд рублей.

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