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ООН получила только 37% от необходимых средств для помощи Донбассу

Экономика

В следующем году ООН значительно сокращает программу помощи

Киев, 7 декабря 2018, 08:38 — REGNUM  В Донбассе в помощи нуждаются более 3,8 млн украинских граждан, сообщает пресс-служба ООН.

По данным международной организации, для оказания финансовой помощи всем нуждающимся в Донбассе необходимо $204 млн. Однако за 2018 год программа помощи была профинансирована только на 37%, что в среднем составило по $29 на каждого нуждающегося.

В связи с низким уровнем финансирования ООН решила сократить финансовую помощь и на следующий год запросила уже $162 млн из расчета на 2,3 млн граждан в Донбассе.

Напомним, гражданская война в Донбассе идет с 2014 года. Ее развязала киевская хунта, которая не приняла волеизъявление собственных граждан и решила силой вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины.

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