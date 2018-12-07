В Москве подписано коллективное соглашение в сфере развития Арктики

Москва, , 08:23 — REGNUM Коллективное соглашение для решения исследовательских и производственных задач в сфере развития Арктики подписали участники Международного форума «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии», который проходит в Москве с 5 по 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Межотраслевого инжинирингового центра композиционных материалов МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В соответствии с документом, Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко будет заниматься экспериментальными исследованиями и разработками нормативных документов по строительным конструкциям арктического назначения.

Специалисты Центрального Научно-исследовательского института специального машиностроения будут проектировать и производить конструкции из современных полимерных композиционных материалов, работающих в условиях экстремально низких температур.

Вместе с КНИТУ КАИ будут разрабатываться инжиниринговые проекты в области аддитивных технологий композиционных материалов для машиностроительных конструкций, используемых в регионах Крайнего Севера.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» будет заниматься разработкой токопроводящих полимеров и энергосберегающих технологий для точечного обогрева зданий и сооружений.

Трубы большого диаметра и ёмкости для хранения химически агрессивных сред в Арктическом регионе будет производить промышленная компания «Стеклокомпозит», а НПП «Завод стеклопластиковых труб» будет создавать насосно-компрессорные трубы для нефтегазовой добычи в регионе.

Предприятие «Каменный век» будет заниматься поставками волокна из базальтовой породы для изготовления базальто-композитной продукции, используемой в строительстве при освоении местности.

«Это соглашение определяет основные направления сотрудничества сторон в реализации совместных проектов в области экспериментальных работ, обмена научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам в области материалов и технологий для применения в Арктическом регионе», — сообщил директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб.

После торжественного подписания соглашения все участники обсуждали актуальные вопросы освоения Арктического региона и поделились своим опытом и разработками.

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