Отеля Hilton в Хабаровске не будет – его перестроят в элитный дом

Хабаровск, , 09:16 — REGNUM Проданный новому собственнику хабаровский пятизвездочный отель Hilton Double Tree будет достроен, но не станет отелем. Новый собственник — московская ГК «Архстрой» сообщила в своем инстаграм о том, что недостроенная гостиница будет перестроена в элитный жилой комплекс.

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Компания разместила в инстаграм видеосообщение и текст:

«Многих интересовала судьба этого здания. Мы решили приоткрыть завесу тайны. Мы решили довести проект до завершения и вдохнуть в него новую жизнь, создать еще один неординарный жилой дом в центре города. Жилой дом бизнес-класса «Гродеков», — говорится в сообщении.

Видимо, новые московские собственники элитного хабаровского недостроя прониклись идеей присвоения имён великих людей аэропортам и решили пойти дальше. Как бы сам генерал Гродеков отнесся к такой идее — остаётся лишь гадать.

Стоимость одного квадратного метра в элитных квартирах «Гродекова» будет начинаться от 90 тысяч рублей, площадь квартир будет не менее 100 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, пятизвездочный отель Hilton в Хабаровске начинал строить известный хабаровский бизнесмен, миллиардер Игорь Неклюдов. Но некоторое время назад он скоропостижно скончался. Его наследники приняли решение продать объект. Теперь стало известно, что пятизвездочного отеля в Хабаровске не будет.

Не решена судьба и еще одного долгостроя на Дальнем Востоке — скандально известных отелей Hyatt в Приморском крае. В строительство уже вложено порядка 18 млрд рублей, из них 14,3 млрд — бюджетные деньги. Два отельных комплекса-недостроя выставлены на продажу.

Никак не могут достроить и пятизвездочный отель на Камчатке — возникли проблемы с подключением к теплу.

Добавим, Николай Гродеков — русский генерал-губернатор, герой «Китайской» войны, военный писатель. В марте 1898 года был назначен Приамурским генерал-губернатором, командующим войсками Приамурского военного округа. Его стараниями в Хабаровске был основан отдел Императорского Русского географического общества, открыты первая публичная библиотека и музей.