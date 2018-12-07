Новости из ОПЕК+ сразили нефть

Москва, , 07:13 — REGNUM На Интерконтинентальной товарной бирже 6 декабря цена на нефть марки Brent показывала очень противоречивую динамику в течение дня. С утра цена немного росла. Но вечером рост сменился падением, и баррель Brent подешевел на 3,8% до $59,34, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Данные по коммерческим запасам в США, вышедшие 6 декабря, оказались позитивными, но оптимизма нефтяному рынку не добавили. Запасы впервые за несколько недель упали, причем на большую величину (7,32 млн баррелей), что превзошло ожидания рынка. Напомним, что рынок ожидал снижение запасов только на 942 тыс. баррелей.

Тем временем в ОПЕК складывается неясная и противоречивая ситуация. Министр энергетики РФ Александр Новак покинул заседание нефтяного картеля, но обещал вернуться 7 декабря, когда будет заседать министерский комитет ОПЕК+.

Предварительно российский министр дал понять СМИ, что России сокращать добычу в зимнее время невыгодно из-за трудных климатических условий. Из чего сразу же ряд западных СМИ сделал вывод, что у России серьезные разногласия с ОПЕК по вопросу о сокращении добычи. Исходя из новостного фона, прогноз на сегодня, 7 декабря, цена Brent будет колебаться в диапазоне $59−62 за баррель.

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