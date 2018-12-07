На Среднем Урале создано агентство по привлечению инвестиций

Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM В Свердловской области создано агентство по привлечению инвестиций. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Текст документа размещён на официальном региональном портале правовой информации. Агентство будет создано в виде автономной общественной организации. Её учредителем назначено областное мингосимущества.

К 14 декабря от руководства министерства ждут кандидатур на руководящие посты в новой структуре.