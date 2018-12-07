Пятница, 7 Декабря 2018 года
03:08:44 МСК

В Мордовии реализуют пилотный проект по уходу за пожилыми гражданами

Экономика

Все мероприятия проекта направлены на развитие функциональных способностей людей старшего поколения

В Мордовии реализуют пилотный проект по уходу за пожилыми гражданами
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Саранск, 7 декабря 2018, 01:55 — REGNUM  В Мордовии с 1 января 2019 года начнут реализовать систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Мероприятия включают в себя сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь, оказываемые на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддерживает семейный уход, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В рамках работы системы также с начала следующего года на территории региона внедряется стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Все указанные мероприятия направлены на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в Мордовии функционируют 23 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

В Ардатовском, Большеберезниковском, Дубенском, Ельниковком районах расположены четыре психоневрологических интерната на 982 места, в 13 районах региона и в Пролетарском районе Саранска работают 17 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1086 мест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить