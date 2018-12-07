Районы Мордовии выстроят бюджетную политику с учетом программ поддержки

Саранск, , 01:30 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание, посвященное актуальным вопросам развития муниципальных образований республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В ближайшее время в рамках 12 нацпроектов будет запущено 67 федеральных проектов, в реализации 59 из них Мордовия планирует участвовать. Сейчас завершается разработка соответствующих паспортов региональных проектов, по ним уточняются целевые показатели и объемы финансирования», — сказал руководитель республики.

По его мнению, успех национальных проектов в значительной степени будет зависеть от эффективной работы в районах республики.

«Конкретных результатов мы должны добиться не в отдельных учреждениях, а на всех территориях, где живут люди: в городах, в поселках и деревнях. Нам нужно, чтобы ситуация менялась к лучшему, чтобы люди увидели и почувствовали реальные позитивные изменения на себе, а не на бумаге или в отчетах. Все это напрямую связано с оценкой населением эффективности деятельности органов власти и конкретных руководителей», — отметил Волков.

Он поручил главам муниципалитетов определиться с перспективой участия в национальных и республиканских программах.

«Каждый район должен четко определить свое место в программах развития, продумать, на какую федеральную и республиканскую поддержку можно будет опереться, чтобы выстроить свою бюджетную политику», — уточнил глава республики.

Также перед руководителями муниципальных образований был поставлен ряд задач: строительство нового и переселение из аварийного жилья, ремонт и строительство дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, улучшение инвестиционной привлекательности муниципальных образований, увеличение собственных доходов бюджетов и контроль за целевым использованием средств. Приоритетной же задачей было названо увеличение уровня доходов и продолжительности жизни населения.

«Безусловно, здесь нужен комплексный подход. Увеличить рождаемость невозможно без создания новых рабочих мест с достойной зарплатой, доступного жилья, хорошего образования, качественного медицинского обслуживания. Ключевое направление — увеличение заработной платы. Наша цель — войти в первые 50 регионов страны по уровню заработной платы. Нам нужен реальный рост», — заключил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики говорил, что в Мордовии создана хорошая база, чтобы решать задачи, которые ставит указ президента страны Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В рамках участия в национальных проектах регион подал заявки только на те объекты, «от которых есть реальная отдача для людей и экономики, имеются расчеты по их дальнейшему содержанию».

В частности, планируется строительство новых жилых микрорайонов, школ и детских садов, больниц, ФАПов, домов культуры.

«Это те объекты, за которые люди голосовали на выборах, о которых они просили в своих наказах и обращениях», — подчеркивал Волков.