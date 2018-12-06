В странах ЕАЭС может появиться своя платежная система

Москва, , 23:58 — REGNUM В странах Евразийского экономического союза может быть создана своя платёжная система. Об этом 6 декабря сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.

По его словам, над концепцией формирования платежной системы и осуществления взаимных платежей на территории ЕАЭС в настоящее время работают центральные банки стран объединения. Эта инициатива также обсуждается Евразийской экономической комиссией.

После завершения этой работы окончательный вариант концепции будет заслушан на одном из заседаний межправительственного совета, отметил Саргисян.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге предложил проработать вопрос о создании в ЕАЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.

По словам российского лидера, это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран объединения, «сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил странам ЕАЭС создать общую расчётную инфраструктуру